Milan, che tegola per Pioli: si sottoporrà a intervento domani

Il Milan ha iniziato alla grande la stagione, riuscendo a macinare punti e piazzandosi a suon di vittorie tra le primissime posizioni in classifica. Merito anche dell’ottimo rendimento di Mike Maignan, portiere capace di non far rimpiangere Gianluigi Donnarumma, dopo un addio che è ancora sulla bocca di tutti. Purtroppo, però, ora i rossoneri sono in ansia per le condizioni dell’estremo difensore.

Milan, Maignan si sottopone a intervento: tegola per Pioli

Come riportato ufficialmente dal Milan, infatti, il portiere dovrà sottoporsi a intervento: “l persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli”.