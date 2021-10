Il Milan ha l’accordo con l’agente: colpo dalla Francia

Il Milan lavora in ottica giovani e avrebbe raggiunto un accordo con l’agente del giovane francese

Il Milan non smette di lavorare in chiave mercato per cercare nuovi rinforzi da regalare a Stefano Pioli per rendere ancor più competitiva la rosa. I rossoneri hanno, nell’ultimo anno e mezzo, riacquisito un appeal importante, degno dei tempi d’oro e questo grazie ai risultati ottenuti e alla continuità che ha riportato la squadra ad essere competitiva in Italia e in Europa. Tra gli obiettivi di mercato monitorati da Paolo Maldini c’è Romain Faivre, centrocampista classe ’98 del Brest. In questa stagione di Ligue 1 ha già realizzato 2 gol e fornito 4 assist ai compagni e le sue qualità hanno attirato notevolmente l’attenzione del ‘Diavolo’.

Milan, accordo con l’agente di Faivre

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, il Milan avrebbe già raggiunto un accordo con l’agente di Faivre sia sull’ingaggio che sulla durata del contratto. Adesso la palla passa al club francese che potrebbe accettare di cedere il gioiellino ex Monaco per una cifra attorno ai 15 milioni di euro.