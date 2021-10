Inter, ritorno di fiamma clamoroso per la società: reazione immediata

Possibile cessione per l’Inter: ritorno di fiamma, ma è arrivata la reazione per la società nerazzura. Ecco tutta la verità in ottica futura

Novità importanti in casa Inter come svelato dall’edizione odierna del quotidiano “Libero”. Il Public Investment Fund (PIF) avrebbe trovato già un accordo con il gruppo Suning per la cessione della società nerazzurra intorno al miliardo di euro. L’incontro ci sarebbe stato a settembre a Milano tra i vertici dell’Inter ed alcuni emissari sauditi per limare i dettagli della trattativa. L’accelerata c’è stata così nelle ultime settimane. Suning è alla ricerca di un compratore a causa della crisi per la pandemia.

Inter, la smentita sulla possibile cecssione

Il progetto di PIF sarà quello di creare un network importante comprando vari club, come il Newcastle in Inghilterra, l’Inter in Italia, il Marsiglia in Francia e anche un altro club in Brasile. Pochi minuti sono arrivate anche le smentite del giornalista de La Repubblica, Franco Vanni: “Visto che sto ricevendo più messaggi che al mio compleanno, ve lo scrivo qui: non ho conferme sull’offerta di Pif per l’Inter. Solo smentite. Si va da “non c’è niente” a “saranno voci messe in giro per aiutare l’affare Newcastle”. Ovviamente questo non significa che non sia vero”.

Le prossime settimane saranno così decisive per capire quello che succederà in casa Inter in ottica futura.