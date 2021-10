Milan, svolta Ibrahimovic: le condizioni dello svedese

Il Milan non vuole fermarsi in campionato, ma deve fare i conti con importanti problemi legati a Covid e infortuni. Le ultime sulle condizioni di Ibrahimovic

Non è stato di certo un inizio di stagione semplice per Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese non è mai realmente tornato a disposizione di Stefano Pioli: i problemi fisici lo affliggono e, al netto del gol contro la Lazio, non gli permettono di tornare a essere l’epicentro assoluto del Milan. Almeno sul campo. Eppure un segnale importante per i rossoneri arriva proprio dallo svedese, in un momento complicatissimo e di grandi defezioni, su tutti Mike Maignan e Theo Hernandez.

Milan, si rivede Ibrahimovic in gruppo: buona notizia per Pioli

La grande novità, come quasi sempre nel calcio, arriva dal campo per Pioli. Zlatan Ibrahimovic è tornato finalmente a lavorare in gruppo; ci sono anche Davide Calabria e Rade Krunic. In un momento delicatissimo, quindi, si rivede l’uomo essenziale per le dinamiche del Milan, alle porte di un tour de force in cui Zlatan spera di esserci e al meglio.