Milan, infortunio Maignan: il comunicato UFFICIALE

Brutta tegola per il Milan, che perde per infortunio il portiere titolare Mike Maigna: c’è il comunicato ufficiale del club

La pausa per le Nazionali è un vero e proprio spauracchio per i club spesso. Questa volta ad avere la peggio è stato il Milan, che ha dovuto fronteggiare la positività al Covid di Theo Hernandez e l’infortunio di Mike Maignan. Il portiere francese si è sottoposto a un intervento alla spalla che lo terrà a lungo lontano dai pali rossoneri. Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

A dare maggiori delucidazioni sulle condizioni del portiere è il comunicato ufficiale del Milan che recita: “AC Milan comunica che Mike Maignan si è sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro. È stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare. Seguirà una immobilizzazione di sei settimane e successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo. Il rientro di Maignan in campo è previsto tra 10 settimane”.