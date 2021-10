Il Milan chiude il colpo: visite e annuncio!

Visite mediche in corso per il giocatore che sta per firmare con il Milan: l’annuncio del club rossonero sta per arrivare

Il Milan è pronto a mettere a segno un nuovo rinforzo, per la gioia di Stefano Pioli. Come riportato dai colleghi di ‘Calciomercato.it‘, Antonio Mirante sta effettuando in questi istanti le visite mediche per il club di Via Aldo Rossi presso la clinica ‘La Madonnina’ e nelle prossime ore sarà ufficializzato come nuovo portiere del Milan. Decisivo, per l’approdo dell’ex Roma attualmente svincolato, l’infortunio al polso di Maignan e che terrà fuori per almeno 2 mesi il talento francese.

LEGGI ANCHE >>>Il Milan ha l’accordo con l’agente: colpo dalla Francia

LEGGI ANCHE >>>Il Milan corre subito ai ripari: nuovo portiere a costo zero

Milan, Maignan ko: arriva Mirante

Non c’è pace per il Milan che, dopo Messias e Maldini, perde anche l’estremo difensore che aveva ereditato con successo il ruolo di erede di Gigio Donnarumma.

LEGGI ANCHE >>>Milan, che tegola per Pioli: si sottoporrà a intervento domani

LEGGI ANCHE >>>Milan-Mirante, ci siamo | Visite e firma imminenti: le ultime

Nelle prossime ore il calciatore firmerà un contratto con il Milan e si aggregherà al gruppo di Stefano Pioli, probabilmente già per il match contro l’Hellas Verona.