Milan, Theo Hernandez positivo al Covid-19: il comunicato

Non solo l’infortunio di Maignan: altra tegola per il Milan che ha comunicato la positività al Covid-19 di Theo Hernandez

Piove sul bagnato in casa Milan. Non solo lo stop di Mike Maignan che dovrà stare fuori dal terreno di gioco per almeno un mese e mezzo ma anche un caso di positività al coronavirus. Infatti il club rossonero ha comunicato che Theo Hernandez è risultato positivo al Covid-19 in seguito ad un tampone effettuato a domicilio.

LEGGI ANCHE>>>Il Milan chiude il colpo: visite e annuncio!

LEGGI ANCHE>>>Milan, che tegola per Pioli: si sottoporrà a intervento domani

Ecco il comunicato del Milan: “AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene”. Un altro problema per Stefano Pioli che dovrà correre ai ripari in vista della gara contro l’Hellas Verona.