Gasperini lo scarica: Juventus, Milan e Roma si sfidano

Sembrerebbe essere ormai deciso il destino del giocatore dell’Atalanta, scaricato da Gasperini: Juventus, Milan e Roma osservano

La Serie A riparte dopo la sosta per le Nazionali, ma a non fermarsi mai nel frattempo è il calciomercato. I club italiani sono sempre attenti infatti alle occasioni, e una di queste potrebbe arrivare dall’Atalanta.

Infatti nella conferenza stampa pre partita di Gian Piero Gasperini, sono arrivati dei segnali importanti per la prossima sessione di mercato invernale. Il tecnico ha infatti definito “non una priorità” l’acquisto di Teun Koopmeiners dall’AZ Alkmaar. Tre club di Serie A potrebbero fiondarsi sul centrocampista, con una in vantaggio.

Addio Koopmainers, sfida a tre in Serie A: Milan avanti

Il futuro di Teun Koopmainers potrebbe essere già in bilico all’Atalanta. Il centrocampista olandese sembrerebbe non essere stato richiesto da Gasperini, così potrebbe lasciare la ‘Dea’ prima del previsto. Sulle sue tracce potrebbero esserci Juventus, Milan e Roma, visto che il classe 1998 farebbe comodo ai reparti centrali di tutti e tre i club.

In vantaggio però potrebbero esserci i rossoneri, poiché potrebbero puntare il centrocampista olandese già a gennaio, quando sia Kessie che Bennacer saranno assenti per la Coppa d’Africa. Così il Milan potrebbe anticipare tutti e fiondarsi su Koopmainers per correre ai ripari.