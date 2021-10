Calciomercato, dalla Lazio all’Inter a costo zero: nome a sorpresa

L’Inter alle prese con l’eredità di Handanovic: il capitano sarà sostituito da Onana, ma si pensa anche ad un altro colpo a zero dalla Lazio

Lazio-Inter in campo, ma non solo. L’ottava giornata del campionato di Serie A sta proponendo la sfida tra i capitolini e i nerazzurri, arricchita dal ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico per la prima volta da avversario. Una partita importante per la classifica, ma che potrebbe non concludersi al triplice fischio. Le due società hanno visto intrecciarsi spesso gli affari di calciomercato e questo scenario potrebbe presentarsi anche a giugno.

L’Inter è infatti alle prese con il caso portieri. Samir Handanovic va in scadenza a giugno e non sembra intenzionato a restare. Ha 37 anni, ma vorrebbe continuare in una squadra dove possa ancora giocare un ruolo da protagonista. I nerazzurri hanno deciso così di puntare su Onana per rilevarlo: il portiere dell’Ajax, attualmente indisponibile per squalifica, ha annunciato il suo addio ai ‘Lancieri’, spalancando le porte all’undici di Milano.

Calciomercato Inter, occhi in casa Lazio

Onana, ma non solo. L’Inter potrebbe affiancarlo con un secondo portiere e il nome che stuzzica maggiormente è quello di Thomas Strakosha. L’albanese, classe 1995, non è intenzionato a rinnovare con la Lazio e va in scadenza. Un colpo a zero, ma c’è da lavorare sul giocatore che non vorrebbe accasarsi in una squadra dove non ha garantito il posto da titolare. All’Inter, però, ritroverebbe Simone Inzaghi, allenatore che lo ha lanciato in Serie A.

Strakosha non riesce più a trovare spazio alla Lazio, chiuso da Reina. L’albanese, protagonista di un brutto errore in Europa League, costato la sconfitta contro il Galatasaray, è stato rincuorato dalla curva e ha un ottimo rapporto con l’ambiente. La mancanza di un posto fisso potrebbe però portarlo a guardare altrove e l’Inter è un’occasione. Valutazioni in corso, da parte di tutte le contendenti in gioco.