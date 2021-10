Calciomercato Inter, arriva l’annuncio dall’Olanda: “Ha firmato”

L’Inter non ha ancora rinnovato il contratto di Handanovic. Marotta è alla caccia del possibile sostituto a partire dalla prossima stagione

L’Inter è attesa dalla big match con la Lazio di sabato 16 ottobre. Una partita delicata per Simone Inzaghi, chiamato ad affrontare per la prima volta la ‘sua’ Lazio da avversario. La sfida dell’Olimpico sarà il primo round di una settimana cruciale per i nerazzurri, impegnati successivamente con lo Sheriff Tiraspol in Champions League e con la Juventus in Serie A. Intanto Marotta è sempre alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa nerazzurra, in particolare in porta, dove Handanovic non è più giovanissimo e soprattutto ha il contratto in scadenza a giugno 2022.

Inter, l’annuncio del giornalista Driessen: “Ha firmato”

Il giornalista Valentin Driessen del ‘De Telegraaf’ ha annunciato il prossimo portiere dell’Inter. Si tratta di Andrè Onana, portiere 25enne dell’Ajax. Il camerunense ha totalizzato 204 presenze con il club di Amsterdam, 83 delle quali senza subire gol. Il suo contratto, così come quello di Handanovic, è in scadenza a giugno 2022. Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

L’ingaggio di Onana sarebbe un grande colpo per la porta nerazzurra e stando alle parole di Driessen l’accordo sembra cosa fatta: “Ha firmato con l’Inter – sostiene il giornalista – Marc Overmars sa già che non rinnoverà con l’Ajax.”