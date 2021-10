Il big saluta, tesoretto e ritorno di fiamma: addio Inter

Il calciomercato può vedere il ritorno di fiamma per il gioiello: può salutare l’Inter, c’è l’addio in estate

L’inizio di stagione che vede l’Inter di Inzaghi distante 4 punti dal Napoli capolista. Adesso per la squadra meneghina, reduce dalla vittoria sul Sassuolo, il focus è tutto sull’imminente impegno di Serie A. Nel mirino di mister Inzaghi il suo passato, con il big match contro la Lazio di Maurizio Sarri all’orizzonte. Il ritorno al passato e la sfida all’Olimpico contro i bianconcelesti, da un lato. Dall’altro l’Inter guarda già ai prossimi interventi, tra gennaio e l’estate, in ottica calciomercato. Entrate ed uscite per i campioni d’Italia, con un intreccio in prospettiva che può scaldare l’asse Milano-Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Liverpool sarebbe fortemente interessato all’acquisto di Joao Felix. Il talento portoghese è da tempo tra i cedibili di Simeone ed il ‘The Sun’ sostiene come per il gioiellino i ‘Colchoneros’ potrebbero accettare un’offerta da 68 milioni di euro. Tesoretto importante da mettere in cascina in vista di giugno: nuovo assalto al pilastro di Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>>Inter, che scambio col Sassuolo: triangolo con Sarri

LEGGI ANCHE >>>Offerta ‘monstre’, doppio rischio Inter: pronti 100 milioni!

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato, colpo Lautaro: la richiesta dell’Inter

Diego Simeone vuole Lautaro Martinez ed ha intenzione, con Joao Felix pronto a fare posto al ‘Toro’, a bussare nuovamente alla porta dell’Inter.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il talento argentino è stato più volte accostato al calcio spagnolo, Barcellona prima e Atletico poi, salvo poi rimanere in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Allarme Inter, infortunio in Nazionale: a rischio per la Lazio

LEGGI ANCHE >>>Addio Inter e scambio alla pari: via a gennaio e Milan ko

Adesso l’Inter, con la giusta offerta, potrebbe decidere per l’addio del ‘Toro’: almeno 90 i milioni che Marotta e Ausilio richiederebbero all’Atletico Madrid in caso di nuovo assalto nell’estate 2022.