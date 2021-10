Offerta ‘monstre’, doppio rischio Inter: pronti 100 milioni!

Il calciomercato dell’Inter può vedere una doppio clamoroso addio l’anno prossimo: maxi offerta dal top club

C’è la Lazio sul cammino di Simone Inzaghi. Un ritorno al passato per l’attuale allenatore dell’Inter che, a -4 dal Napoli capolista, punta a confermarsi dopo la vittoria sul Sassuolo. Dal calcio giocato al calciomercato, per i campioni d’Italia è già tempo di fare i conti con le possibili operazioni per il 2022. Gennaio ma soprattutto giugno, come palcoscenici per puntellare la rosa a disposizione del tecnico piacentino. In ottica estate, però, l’Inter rischiano di vedere l’addio di due pedine fondamentali di Simone Inzaghi, con una maxi offerta che può convincere i nerazzurri alla clamorosa doppia cessione a giugno. In primis Stefan de Vrij, in scadenza nel 2023 e che non ha ancora rinnovato il suo contratto: la possibilità che l’olandese vada via, dunque, appare concreta. Non solo l’ex Lazio come possibile partente: ecco la maxi offerta che può arrivare.

L’Inter trema, testa a testa per due big: super offerta

In primisStefan de Vrij: ma non solo. Real Madrid e Liverpool pongono il proprio interesse sui gioielli dell’Inter, con la possibile offerta da ben 100 milioni di euro per i cartellini di Nicolò Barella e, come già detto, de Vrij.

Sono 70 quelli destinati per il centrocampista, almeno 30 invece per il difensore olandese. Klopp e Ancelotti, dunque, possono darsi battaglia la prossima estate: Inzaghi rischia la doppia cessione.

Situazione in divenire, con 9 presenze per entrambi: anche 1 rete e 5 assist per l’ex talento del Cagliari, pedina imprescindibile ed in scadenza nel 2024 con l’Inter.