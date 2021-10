Calciomercato Inter, assalto al big: scambio col Chelsea!

Calciomercato Inter: preoccupa la situazione contrattuale di un altro big. Possibile assalto del Chelsea campione d’Europa. Tutti i dettagli

In casa Inter è appena scattato anche l’allarme de Vrij. Il difensore olandese è in scadenza di contratto nel 2023 e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe non rinnovare con il club nerazzurro. Negli ultimi giorni si è così parlato del possibile sacrificio del centrale ex Lazio nella prossima sessione estiva, ad un anno dalla scadenza del contratto. Una situazione, quella del 29enne, che ha già attirato le attenzioni delle big europee, pronte in estate a dare l’assalto al giocatore. L’Inter è già avvisata: ecco il possibile assalto del Chelsea campione d’Europa. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, anche il Chelsea su de Vrij: scambio più cash

La valutazione di de Vrij si aggirerà intorno ai 40 milioni di euro. Su di lui hanno già messo gli occhi i top club europei, oltre al Newcastle del nuovo ricchissimo proprietario Mohammad bin Salman. Chi potrebbe fare un tentativo è anche il Chelsea campione d’Europa: i ‘Blues’ non hanno ancora rinnovato il contratto di Rudiger, in scadenza nel prossimo giugno, e sono alla ricerca di un erede di Thiago Silva. Abramovic potrebbe così bussare alla porta dell’Inter per de Vrij, mettendo sul piatto un obiettivo dei nerazzurri per la fascia sinistra, ovvero Marcos Alonso. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il laterale spagnolo è valutato circa 15 milioni di euro, e con un ulteriore conguaglio di 25 milioni il Chelsea arriverebbe ai 40 richiesti dall’Inter. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Milano-Londra in vista del prossimo calciomercato estivo. Staremo a vedere.