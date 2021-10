CMIT TV | Rinnovo Insigne: “La situazione si fa interessante”

Alla CMIT TV Damiano ‘Er Faina’ svela novità sul rinnovo di Lorenzo Insigne col Napoli: “La situazione si fa interessante”

Napoli pronto a ripartire in campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, cercando di continuare con la impressionante striscia di vittorie messa a segno fino ad ora, ovvero di sette successi consecutivi. Per gli azzurri però la situazione contrattuale di Lorenzo Insigne continua a essere la preoccupazione maggiore. Infatti il numero 24 a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto con il club partenopeo, e per ora le parti continuano a essere abbastanza distanti.

Così a svelare una novità nella trattativa per il prolungamento di contratto del capitano del Napoli è Damiano ‘Er Faina’, che ai microfoni della CMIT TV di Calciomercato.it rivela che ci sono stati passi in avanti.

Rinnovo Insigne, passi in avanti: “Parti più vicine”

I successi conseguiti dal Napoli in questo inizio di stagione creano inevitabilmente tanto entusiasmo nell’ambiente, ma le preoccupazioni non mancano. Infatti continua a tenere banco la situazione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne, che a giugno 2022 vedrà scadere il contratto con i partenopei.

Ai microfoni della CMIT TV di Calciomercato.it, Damiano ‘Er Faina’ ha rivelato: “La situazione Insigne-Napoli si fa interessante. La scorsa settimana mi hanno detto che le parti dovrebbero essere un po’ più vicine nel dialogo. Si tenterà fino all’ultimo di trattenerlo”.