Inter, anticipo di Marotta: beffa Napoli per gennaio

Duello di mercato tra Inter e Napoli per il centrocampista di Serie A: i nerazzurri pensano alla contropartita

L’Inter ha ritrovato le vecchie certezze nonostante i tanti cambiamenti arrivati in estate. La struttura creata in due anni da Antonio Conte è rimasta ma con diverse modifiche portate da Simone Inzaghi, soprattutto dal punto di vista della ricerca del gioco in verticale e del palleggio prolungato. I nerazzurri hanno cambiato pelle ma senza snaturarsi e nonostante i passi falsi in Champions League, stanno mantenendo ottimi livelli di prestazioni, specialmente in campionato. La società è soddisfatta dei nuovi acquisti ma vorrebbe rinforzare il centrocampo qualora arrivasse un’occasione nel mercato di gennaio e questa potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A.

L’Inter ci prova per Nandez: duello col Napoli

L’Inter segue sempre più da vicino Nahitan Nandez che accetterebbe di buon grado la destinazione. Il centrocampista uruguaiano è sempre più lontano dal Cagliari che ha capito la volontà del giocatore di fare un salto importante di qualità. I sardi chiedono circa 20 milioni di euro per liberarlo e i nerazzurri potrebbero assecondare la richiesta già nel mercato di gennaio, magari anche con l’inserimento di Stefano Sensi, giocatore che non ha ancora trovato la continuità a Milano a causa degli innumerevoli infortuni.

l’Inter deve, però, fare i conti col Napoli che nell’ultima sessione di mercato si è avvicinato molto a Nandez ed è sempre rimasta in orbita, come ha confermato anche l’agente del giocatore nelle scorse settimane. De Laurentiis, però, spinge per il prestito con diritto di riscatto, formula che non convince il Cagliari. L’Inter può contare sulla volontà del giocatore e Beppe Marotta potrebbe beffare la squadra di Spalletti già a gennaio.