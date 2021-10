Milan, a lavoro per il rinnovo di Pioli: parla l’agente

Passi avanti del Milan in merito al rinnovo di Pioli: ecco le parole dell’agente

Il Milan ha riacquisito un prestigio e un rispetto sia a livello nazionale che internazionale e gran parte del merito va dato al lavoro fantastico di Stefano Pioli che in quasi due anni ha fatto crescere in maniera esponenziale una squadra fatta per la maggior parte da giovani. Nonostante le tante voci che inizialmente giravano attorno al suo ruolo, considerato come traghettatore, Pioli è stato in grado di far ricredere gli scettici e oggi è uno dei tecnici più rispettati in Serie A. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e il Milan ha tutte le intenzioni di proseguire con lui il percorso di crescita.

Milan, l’agente di Pioli sul rinnovo: “Sempre in contatto, spero arrivi presto”

A differenza dei rinnovi problematici legati a Romagnoli e Kessié o a quelli travagliati che hanno portato alla rottura con Donnarumma e Calhanoglu, la situazione del rinnovo di Pioli è piuttosto tranquilla. Manca solo l’ufficialità che potrebbe essere soltanto una formalità ma da entrambe le parti c’è la volontà di proseguire insieme la strada tracciata.

Anche l’agente Gabriele Giuffrida, così come Pioli stesso, ha confermato le sensazioni positive sul rinnovo, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ in occasione del Festival di Trento: “C’è un confronto quotidiano. Il gruppo di lavoro al Milan è fantastico, hanno costruito insieme questo Milan sostenendosi. Mi auguro continueranno insieme, è quasi un percorso naturale”.