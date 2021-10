Inter, il bivio di Inzaghi: “Poteva essere esonerato”

Il tecnico Simone Inzaghi ha preso una decisione importante in estate e il giornalista spiega le possibili conseguenze

È stato tutto sommato un buon avvio di stagione quello vissuto dalla nuova Inter di Simone Inzaghi, che ha collezionato 17 punti nelle prime sette giornate e resta in scia delle prime. La compagine nerazzurra occupa la terza posizione e ha soltanto quattro punti di distacco dal Napoli che comanda a punteggio pieno.

L’Inter ha vinto cinque partite e ne ha pareggiate due in Serie A, senza mai perdere. In Champions League invece bisogna provare a rialzarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid e il successivo pareggio a reti inviolate contro lo Shakhtar Donetsk. Comunque positivo l’inizio di Simone Inzaghi, che ha detto no al rinnovo della Lazio all’ultimo momento per vivere questa esperienza con i nerazzurri.

Calciomercato, Inzaghi e la scelta dell’Inter: “Penso che alla Lazio sarebbe stato esonerato”

È da considerarsi comunque positivo l’inizio di Simone Inzaghi, che ha detto no al rinnovo della Lazio all’ultimo momento per vivere questa esperienza con i nerazzurri. Il giornalista Matteo Raimondi, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha detto la sua su questa scelta: “La mia sensazione è che se Simone Inzaghi fosse rimasto sulla panchina della Lazio anche quest’anno, poi sarebbe stato esonerato prima della fine della stagione perché il rapporto ormai si era logorato”.

Il giornalista dunque approva la scelta di Simone Inzaghi visti i rapporti tra il tecnico e il presidente dei biancocelesti.