Inter, Barella si racconta: “Ecco i miei idoli e il gol più bello”

Il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, ha risposto ad alcune domande dei tifosi sui canali social del club nerazzurro

Barella sta entrando di diritto nell’elite del calcio mondiale. Da anni a un livello top in Europa con la maglia dell’Inter, il centrocampista sardo è reduce dal gol rifilato al Belgio con l’Italia che ha contribuito alla conquista del terzo posto della Nations League. Dopo il successo con la Nazionale, l’ex Cagliari torna a concentrarsi sul campionato con la ‘Beneamata’, con il big match contro la Lazio all’orizzonte. Nel frattempo, ha risposto a qualche domanda dei tifosi tramite le Instagram Stories dei nerazzurri: “Il numero 23? Ho sempre indossato il 18, ma quando sono arrivato all’Inter c’era Asamoah, quindi ho dovuto cambiare e ho scelto il 23, perché è quello del mio idolo Lebron James“:

“Stankovic era uno dei miei idoli – rivela Barella -, mi è sempre piaciuto come giocatore. Cerco sempre di prendere il meglio da lui e fare bene come ha fatto lui con l’Inter”.

LEGGI ANCHE>>> Inter, anticipo di Marotta: beffa Napoli per gennaio

Inter, Barella: “Io e Brozovic due persone vere. Il mio gol più bello è quello con la Fiorentina”

Un commento sul rapporto speciale con Brozovic e sullo spogliatoio: “Il nostro rapporto è nato in maniera naturale. Siamo due persone dirette, vere, quindi ci piace stare insieme, ridere, scherzare e divertirci. Il compagno di squadra più simpatico? Abbiamo uno spogliatoio con tanta gente simpatica. Dimarco ci sta dentro alla grande, sono contento che sia tornato”.

LEGGI ANCHE>>> Inter, arriva subito in attacco: due sacrificati nell’affare

Infine, il gol più bello in carriera: “È quello con la Fiorentina in Coppa Italia (29 gennaio 2020, ndr), perché era il più complicato per coordinazione, sono felice che la palla sia andata all’angolino”.