Scaricato dal Milan, prossima destinazione Spagna: c’è già l’accordo

Il Milan ha ormai fatto capire che non c’è spazio per l’esterno in rosa, così il futuro è stato deciso: torna in Spagna a gennaio

Il Milan si prepara a riprendere la corsa scudetto in campionato, con il prossimo impegno che sarà contro il Verona. La squadra di Pioli continua a tenere il passo del Napoli, che fino ad ora ha collezionato tutte vittorie, e punterà ai tre punti anche contro la squadra di Tudor. I rossoneri intanto pensano già alla prossima sessione invernale di calciomercato che si aprirà a gennaio, mettendo tra le priorità l'addio di un esubero.

Questo sembrerebbe essere Samu Castillejo, esterno spagnolo per il quale non ci sarebbe più spazio nelle gerarchie disegnate da Stefano Pioli. Per lui il futuro sembrerebbe essere già stato deciso: tornerà in Spagna.

Castillejo si prepara a salutare il Milan: accordo col Getafe

Le gerarchie in casa Milan a questo punto della stagione sono ormai delineate, e come prevedibile continua a non esserci spazio per Samu Castillejo. L’esterno spagnolo con contratto fino al 2023, è finito inevitabilmente nella lista degli esuberi e a gennaio potrebbe lasciare i rossoneri.

Secondo quanto riportato da ‘Diario As’ infatti, ci sarebbe già un accordo con il Getafe per il trasferimento a gennaio di Castillejo. Così il Milan risolverà finalmente il caso legato allo spagnolo, che sembrerebbe essere stato cercato anche da altre società come Real Sociedad, Levante, Real Betis ed Espanyol.