Roma, buone notizie per Mourinho: Zaniolo torna in vista della Juve

In vista del big match tra Juventus e Roma arriva una buona notizia per Josè Mourinho in merito al recupero di Zaniolo

In casa Roma arrivano buone notizie per José Mourinho, sopratutto per quel che riguarda l’infermeria. In vista della ripresa del campionato che vedrà i giallorossi affrontare la Juventus, è tornato a lavorare in gruppo Nicolò Zaniolo che si era fermato per un risentimento muscolare, rinunciando alla chiamata della Nazionale per la Nations League. Il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà quindi disponibile per la trasferita di Torino.

Niente da fare invece per Chris Smalling. Il difensore ex Manchester United ha continuato ad allenarsi a parte e non sarà disponibile per il big match contro la squadra di Massimiliano Allegri.