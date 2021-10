Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus di Massimiliano Allegri, potrebbe finire nel mirino del Newcastle del fondo PIF: le ultime di calciomercato sulla Vecchia Signora

Leonardo Bonucci, pilastro della Juventus di Massimiliano Allegri, non è sceso in campo ieri in occasione della finale terzo/quarto posto fra l’Italia di Roberto Mancini ed il Belgio di Roberto Martinez vinta proprio dagli azzurri grazie alle reti di Nicolò Barella e Domenico Berardi. Il giocatore bianconero era squalificato dopo l’espulsione rimediata in semifinale contro la Spagna di Luis Enrique. Bonucci, che ad Euro 2020 è stato fra i protagonisti assoluti della squadra azzurra, potrebbe diventare un uomo centrale anche in sede di calciomercato in vista delle prossime finestre dei trasferimenti.

Sulle sue tracce potrebbe infatti esserci il nuovo Newcastle passato nelle mani del ricchissimo fondo saudita PIF. Il club di Premier League, non propriamente di prima fascia rispetto ai vari City, United, Liverpool e Chelsea, vuole scalare posizioni e far sognare i tifosi con colpi ad effetto e Leonardo Bonucci, con la sua esperienza internazionale, potrebbe essere ciò che fa al caso del Newcastle.

LEGGI ANCHE >>> Italia-Belgio, Mancini elogia lo juventino: ‘É importante’

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Juventus, colpo Tchouameni: richiesta ‘folle’ del Monaco

Calciomercato Juventus, il Newcastle su Bonucci: i dettagli

Leonardo Bonucci è un classe 1987 ed ha un contratto, decisamente oneroso, con la Juventus fino al 2024. Termini molto lunghi che costringono, un eventuale acquirente, a dover pagare il cartellino dell’esperto difensore centrale della Vecchia Signora che viene valutato una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro.

In questa stagione finora, Leonardo Bonucci ha trasformato il primo calcio di rigore in Serie A della sua carriera ed ha collezionato sei gettoni in campionato e due in Champions League, dove la Juventus è ancora a punteggio pieno dopo le sfide con Malmoe e Chelsea.