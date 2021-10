Addio Inter e scambio alla pari: via a gennaio e Milan ko

Caccia al rinnovo anche in casa Inter. I nerazzurri hanno da sciogliere il nodo relativo al futuro di Marcelo Brozovic entro fine anno. Spunta l’ipotesi di scambio a gennaio

In casa Inter inizia a preoccupare la situazione contrattuale di alcuni big. Su tutti c’è da risolvere al più presto la grana legata al destino di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è divenuto centralissimo nel progetto tecnico prima di Conte e poi di Simone Inzaghi, e col contratto in scadenza a giugno 2022 il club meneghino rischia persino di perderlo a parametro zero. Per queste ragioni l’Inter lavora sul prolungamento dell’accordo, con il calciatore che desidera un adeguamento anche dal punto di vista economico. Non è ancora il momento di far scattare allarmismi anche se il tempo inizia a stringere. In questo senso l’Inter come deadline per chiudere il rinnovo ha posto il termine dell’attuale anno solare così da non correre rischi. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

L’Inter dunque ha sostanzialmente posto una deadline per il rinnovo di Brozovic. Entro fine anno o si rischia l’addio. Nel caso estremo di mancato accordo, per non perderlo a zero, Marotta e soci potrebbero provare a monetizzare a gennaio prendendo in considerazione eventuali offerte dall’estero.

Nel primo mese dell’anno potrebbe spuntare l’idea Barcellona che può farne il ‘nuovo Rakitic’ del proprio centrocampo, regalandogli magari anche le chiavi davanti alla difesa vista l’età avanzata e la condizione non sempre perfetta di Busquets. I catalani potrebbero provarci con uno scambio alla pari con Riqui Puig, giovane spagnolo in scadenza 2023, che non trova spazio e che piaceva al Milan. Il Barça ha bisogno di rinforzare la mediana con un calciatore di qualità ed esperienza e la soluzione Brozovic con uno scambio alla pari potrebbe stuzzicare in casi estremi. L’Inter però ha tutte le intenzioni di prolungare il contratto del regista croato.