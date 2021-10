Allarme Inter, infortunio in Nazionale: a rischio per la Lazio

Simone Inzaghi incrocia le dita per un titolare rientrato con qualche acciacco dagli impegni con la nazionale: le ultime in vista di Lazio-Inter

La Serie A torna in campo nel weekend dopo la sosta per le nazionali. Un fine di settimana di scontri diretti che vede in programma anche la sfida tra Lazio ed Inter, sabato 16 ottobre alle ore 18:00. Un match fondamentale per il proseguimento della stagione e derby del cuore per Simone Inzaghi, approdato a Milano dopo l’esperienza nella capitale. I nerazzurri sono ancora imbattuti in campionato (cinque vittorie, due pareggi), ma a Roma rischiano di dover rinunciare a un titolare.

LEGGI ANCHE >>> Addio Inter e scambio alla pari: via a gennaio e Milan ko

Il riferimento è a Hakan Calhanoglu, rientrato malconcio dagli impegni con la nazionale turca. Il giocatore dell’Inter ha giocato le intere partite contro Norvegia e Lettonia, ma al rientro a Milano non era al 100%. Come riporta Sky Sport, il giocatore ha lavorato a parte, svolgendo un allenamento differenziato.

Lazio-Inter, titolare in dubbio per Inzaghi

Calhanoglu avverte un dolore alla caviglia e sarà monitorato nei prossimi giorni. L’ex centrocampista del Milan rischia di non essere a disposizione per il match dell’Olimpico contro la Lazio. Le alternative nel ruolo portano ai nomi di Vecino e Vidal: il primo ha già trovato un gol in questa stagione nel 6-1 con il Bologna.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Insigne, annuncio bomba: “Sta già da un’altra parte”

Il cileno ha invece messo a segno rete e assist all’esordio con il Genoa, ma si è poi fermato per un problema alla coscia, perdendo continuità. L’Inter spera di recuperare Calhanoglu in una partita fisica come quella contro la Lazio: il turco ha messo a segno un gol e due assist in Serie A con i nerazzurri.