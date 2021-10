Milan, ecco la firma di Mirante: il comunicato UFFICIALE

Antonio Mirante è un nuovo giocatore del Milan: il club rossonero ha reso nota l’operazione attraverso un comunicato ufficiale

Una trattativa lampo per rispondere all’emergenza infortuni. Il Milan corre ai ripari e ufficializza l’acquisto di Antonio Mirante. L’ex portiere della Roma, classe 1983, si era svincolato in estate e, nella mattinata di mercoledì 13 ottobre, ha svolto le visite mediche prima di legarsi con un contratto ai rossoneri.

La decisione è stata presa dalla dirigenza del club dopo l’infortunio accorso a Mike Maignan. Il portiere francese è stato operato al polso e non sarà disponibile prima di gennaio 2022. Anche Plizzari è out (rientra a dicembre) e così ecco forze fresche dal mercato. L’ex estremo difensore della Roma farà coppia con Tatarusanu, ancora mai utilizzato da Pioli in questo inizio di stagione.

Calciomercato Milan, ufficiale Mirante

Mirante è quindi un nuovo giocatore del Milan. Come si legge nella nota ufficiale, “il portiere ha firmato un contratto con il club rossonero fino a giugno 2022. Mirante nel corso della carriera ha difeso le porte di Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma e da oggi indosserà la maglia rossonera numero 83″.