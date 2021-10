Calciomercato Juventus, Pogba ha scelto la sua prossima squadra

La Juventus rincorre Napoli, Milan e Inter. Il centrocampo è il punto debole della squadra di Allegri e la dirigenza punta a rinforzarlo. L’obiettivo numero uno è Pogba anche se la trattativa si complica

La Juventus viene da un deludente avvio di campionato. Gli uomini di Allegri hanno raccolto due pareggi (Udinese e Milan) e due sconfitte (Empoli e Napoli) che hanno rallentato la corsa al titolo. Le ultime tre partite sono state comunque confortanti ed hanno regalato nove punti ai bianconeri. Ora, Chiesa e compagni dovranno battere la Roma per riavvicinarsi a Napoli, Inter e Milan. Anche se Manuel Locatelli sta crescendo di partita in partita, la Juventus ha mostrato dei limiti nel centrocampo. La società punta a rinforzare il reparto ma la concorrenza è tanta: l’obiettivo Pogba si sta accordando con un’altra big europea.

Juventus attenta, il Real Madrid si fa sotto per Pogba

I destini di Pogba e Real Madrid si erano incrociati già nel 2016. Il francese è poi tornato all’Old Trafford rimpolpando le casse delle Juventus. L’addio non ha rovinato i rapporti tra i bianconeri e il fuoriclasse francese, tanto che spesso si è parlato di un suo ritorno a Torino, soprattutto adesso che il contratto del Polpo è in scadenza a giugno 2022. Dalla Spagna intanto, ‘Madrid Zone’ riferisce che il Real Madrid è vicino a Paul Pogba. I Blancos sono primi in Liga con 17 punti e ora puntano ad allungare nel Clasico con il Barcellona del 24 ottobre. L’avvio in Champions League non è stato invece entusiasmante: dopo la vittoria (immeritata) a San Siro con l’Inter, gli uomini di Ancelotti sono capitolati in casa con lo Sheriff Tiraspol. Ora sono chiamati a vincere nella doppia sfida con lo Shakthar di De Zerbi per evitare spiacevoli sorprese.

L’eventuale ingaggio del francese sarebbe favorito dai buoni rapporti tra Mino Raiola, agente del centrocampista, e la società di Madrid. La richiesta è di 15 milioni di euro a stagione, una cifra che rientra nel tetto salariale del club e allo stesso tempo è lontana dalle possibilità della Juventus.