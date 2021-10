Kulusevski all’Atalanta, il chiaro messaggio di Percassi alla Juventus

Il presidente dell’Atalanta ha parlato in occasione del ricevimento del premio Glgs Ussi. Ecco cosa ha detto sullo scambio con la Juventus e su Gasperini

Gli undici punti raccolti dall’Atalanta nelle prime sette giornate di campionato hanno deluso le aspettative. Gli uomini di Gasperini, abituati alle alte quote della classifica della Serie A, sono rimasti imbrigliati in alcune partite perdendo punti importanti. I nerazzurri hanno affrontato già le due milanesi, raggiungendo il pari in casa dell’Inter e concedendo la vittoria a Pioli nella sfida del Gewiss Stadium. Pesano soprattutto la sconfitta interna con la Fiorentina e il pari, sempre in casa, con il Bologna. Il presidente Percassi, insignito del premio Glgs Ussi, ritiene che i passi falsi siano dovuti agli infortuni. Il patron nerazzurro ha parlato anche di Kulusevski e Gasperini. Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Percassi esclude lo scambio Kulusevski-Muriel e blinda Gasp

Antonio Percassi ha ricevuto il premio Glgs Ussi nella giornata di martedì 12 ottobre. La cerimonia è stata l’occasione per porre alcune domande al presidente, in particolare sul presunto scambio Kulusevski-Muriel e sulla permanenza di Gasperini a Bergamo. Il patron nerazzurro, come riporta Tuttomercatoweb.com, ha piena fiducia nel tecnico: “Non ci sono problemi, abbiamo altri tre anni di contratto.” L’Atalanta è attesa dalla doppia e prestigiosa sfida con il Manchester United di Cristiano Ronaldo, un appuntamento ritenuto decisivo e allo stesso modo difficile dal presidente.

Non è mancata una considerazione sul calciomercato, in particolare sull’ipotesi di scambio tra Kulusevski e Muriel. L’attaccante svedese non sta brillando a Torino e potrebbe finire sul mercato. Questo esclude comunque un suo approdo a Bergamo: “Non c’è nulla. Ci teniamo Muriel.” Percassi ha infine elogiato il giovane Piccoli, definendolo fortissimo.