Tegola Mourinho, esce dal campo zoppicando: può saltare la Juve

La Roma affronterà la Juventus nel posticipo di domenica sera. Allegri punta su Chiesa per la quarta vittoria consecutiva. Mourinho attende gli esiti degli accertamenti in seguito all’infortunio del giocatore con la nazionale

La Roma sta preparando il secondo big match della stagione. Dopo aver perso il derby, Mourinho dovrà andare in casa della Juventus a cercare di allontanare i fantasmi della passata stagione: il punto debole di Fonseca erano infatti le sfide con le big della Serie A, dalle quali è uscito quasi sempre malconcio. I due allenatori sono in attesa che rientrino i calciatori impegnati con le nazionali. Allegri rivedrà i sudamericani soltanto venerdì sera, mentre lo Special One è in ansia per Abraham dopo Inghilterra-Ungheria.

Juventus-Roma, Abraham rischia di saltare il match in seguito all’infortunio con l’Inghilterra

Tammy Abraham è ritornato in nazionale dopo l’ottimo avvio di campionato con la Roma. L’ex Chelsea è andato a segno quattro volte tra Serie A e Conference League, dimostrando anche una inaspettata generosità servendo due assist decisivi ai compagni. Proprio per questo, l’infortunio di Abraham in nazionale preoccupa, e non poco, Josè Mourinho. L’attaccante è entrato al minuto 76 della sfida Inghilterra-Ungheria, valida per le Qualificazioni ai Mondiali del Qatar del prossimo anno.

Gli inglesi non sono riusciti a battere la meno quotata Ungheria. Il match è rimasto sull’1-1 per quasi un’ora, tanto che Southgate ha puntato sul romanista per provare a vincerla. In seguito ad un allungo negli attimi finali dell’incontro, Tammy Abraham ha cominciato a zoppicare ed è uscito dal campo. Mourinho trema: l’ipotesi di distorisione alla caviglia impedirebbe all’attaccante di giocare contro la Juventus.