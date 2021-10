Inter-Insigne, annuncio bomba: “Sta già da un’altra parte”

L’Inter tiene d’occhio Insigne, che non ha ancora rinnovato con il Napoli: arriva un importante annuncio sul futuro dell’attaccante

L’Inter si appresta a tornare in campo. Questo sabato – alle ore 18:00 – i nerazzurri se la vedranno con la Lazio di Sarri. Si tratta del primo big match dell’ottava giornata di campionato, l’altro andrà in scena domenica con Juventus e Roma. Sarà uno scontro complicato, nonostante il momento difficile dei biancocelesti, che vengono da una pesantissima sconfitta in trasferta per mano del Bologna. Ma gli uomini di Inzaghi hanno dimostrato di saper affrontare nel migliore dei modi i momenti di sofferenza e conquistare i tre punti anche in situazioni di svantaggio, come successo con Fiorentina e Sassuolo.

Gran parte del merito, in questo senso, va senza dubbio alla dirigenza. L’ultimo calciomercato estivo è stato a dir poco turbolento per Marotta e Ausilio, i quali però hanno prontamente reagito agli addii di Conte, Hakimi e Lukaku e mantenuto una squadra altamente competitiva, nonché una tra le favorite per il discorso scudetto. La società, nel frattempo, non distoglie lo sguardo da possibili occasioni in entrata per potenziare la rosa. In particolare, gli scorsi mesi era stato accostato Lorenzo Insigne, obiettivo che i lombardi non perdono di vista. L’attaccante è in scadenza di contratto giugno 2022 con il Napoli, ma per il momento non si è ancora arrivati ad una svolta per il rinnovo. Le parti hanno cominciato da poco a dialogare, ma la situazione resta alquanto tesa. Arriva un importante annuncio sul suo futuro.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juve, carta Kulusevski per il nuovo bomber: scambio all’estero

Calciomercato Inter, colpo Insigne: svolta e annuncio

L’ex dirigente e procuratore Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di ‘Televomero’, ha detto la sua su Insigne: “Non credo alla possibilità del rinnovo col Napoli. Per me il capitano sta già da un’altra parte. Per come la vedo io, Lorenzo Insigne non resterà a Napoli e nella prossima stagione approderà in un altro club“.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

LEGGI ANCHE>>> Il Milan chiude il colpo: visite e annuncio!

Fedele, poi, ha anche parlato nei dettagli di un’offerta dell’Inter al calciatore: “Gli ha proposto una cifra pari a sei/sette milioni alla firma. Inoltre, Marotta avrebbe offerto 5,6 milioni a stagione per un quinquennale“.