Calciomercato Juve, carta Kulusevski per il nuovo bomber: scambio all’estero

Calciomercato Juve: Kulusevski sempre più in bilico. Ecco il possibile scambio in Liga: tutte le cifre e i dettagli

Quello di Dejan Kulusevski è uno dei nomi più caldi degli ultimi giorni in sede di calciomercato. L'esterno della Juventus ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione, e dalla Svezia ha commentato così i rumors sul suo futuro: "Quando giochi a calcio ci sono sempre delle voci. È positivo che ci siano più squadre interessate, ma in questo momento non ci penso". Il classe 2000 è a tutti gli effetti una riserva nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, e non ha ancora convinto il tecnico toscano. In estate si era già parlato di un suo possibile addio ai bianconeri, voci che sembrano destinate a continuare anche nel calciomercato invernale. Kulusevski ha parecchio mercato e rappresenta un'importante pedina di scambio per la dirigenza della Juve. Ecco il possibile affare in Liga: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juve, carta Kulusevski: scambio in Liga

Kulusevski è in scadenza di contratto nel 2025 e valutato circa 40 milioni di euro. Lo svedese potrebbe essere proposto da Cherubini per arrivare ad un suo connazionale, Alexander Isak. L'attaccante classe 1999, a segno anche ieri con la Svezia, si sta confermando come uno dei migliori talenti emergenti, e ha già attirato su di sé le attenzioni di diverse big europee.

La Juve potrebbe così sfruttare la carta Kulusevski per anticipare la concorrenza già a gennaio, nella prossima sessione di calciomercato. Anche il centravanti è valutato circa 40 milioni di euro. Tuttavia, la destinazione Real Sociedad potrebbe frenare l’ex Parma a lasciare la Serie A. Staremo a vedere.