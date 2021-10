Calciomercato Juventus, offerta monstre per Chiesa: scambio da brividi

La Juventus dovrà difendersi dagli assalti per Federico Chiesa nel prossimo futuro. Entra in gioco una big pronta a dare la svolta nella corsa al calciatore

Federico Chiesa prosegue la sua crescita devastante che lo sta portando a essere uno dei migliori interpreti nel suo ruolo in circolazione. L’esterno d’attacco sta vivendo una vera e propria consacrazione che lo porta a essere uno dei talenti più ambiti a livello italiano e internazionale. Chiesa piace, eccome, alle big straniere, pronte a fare carte false pur di strapparlo alla Juventus. E che la stessa Juventus si gode in campo: capace di fare bene da attaccante centrale e ovviamente da esterno, è ormai una pedina essenziale per Massimiliano Allegri.

La sua valutazione è cresciuta a dismisura ed è ormai sotto gli occhi di tutti. La Juventus è riuscita ad arrivare al calciatore sui 50 milioni di euro, cifra che però ora è praticamente raddoppiata. Chi vuole Chiesa deve spingersi sui 100 milioni di euro. Una cifra spaventosa e che difficilmente la società piemontese potrebbe rifiutare. Ma che, allo stesso tempo, scatena una vera e propria asta internazionale tra i club maggiormente interessati.

Calciomercato Juventus, offerta mostruosa per Chiesa: un big per Allegri

Un club che Chiesa lo accoglierebbe volentieri è sicuramente il Real Madrid. Carlo Ancelotti è un grande estimatore del talento ex Fiorentina e pare pronto a fare carte false pur di arrivare al calciatore. I Blancos, infatti, sono pronti a mettere sul tavolo la cifra di 60 milioni di euro cash per l’attaccante e non solo: nell’affare rientrerebbe anche Eden Hazard. Il belga rappresenta sicuramente un profilo di altissimo profilo, nonostante gli infortuni, in questa parte della sua carriera, lo stiano limitando fortemente in continuità e prestazioni. Un nome che la Juventus valuterà in sede di trattative ma che, di certo, può interessare per qualità e talento. Da registrare, dunque, il tentativo degli spagnoli, in attesa di un riscontro da parte dei bianconeri.