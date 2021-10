Juventus e Napoli potrebbero sfidarsi per Jason Denayer, difensore centrale del Lione e del Belgio di Martinez: le ultime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, al rientro dalla sosta per le nazionali, sfiderà all’Allianz Stadium la Roma di Josè Mourinho in occasione dell’ottava giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri, in piena rimonta dopo l’inizio difficile, sono a caccia della primatista attuale, il Napoli di Luciano Spalletti reduce dalla vittoria esterna in casa della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Le due grandi, che si sono sfidate all’inizio di settembre, potrebbero darsi battaglia anche in sede di calciomercato per un obiettivo comune, forse già nella finestra dei trasferimenti invernale.

Stiamo parlando di Jason Denayer, difensore centrale belga in scadenza di contratto con il Lione. Classe 1995, l’originario di Jette è in pianta stabile anche nella nazionale di Roberto Martinez e non sembra destinato a rinnovare i suoi termini con la società francese di Ligue 1 e ciò potrebbe aprire un grosso spiraglio per le due grandi del calcio italiano.

LEGGI ANCHE >>>Milan, che tegola per Pioli: si sottoporrà a intervento domani

LEGGI ANCHE >>>Milan-Mirante, ci siamo | Visite e firma imminenti: le ultime

Calciomercato Juventus e Napoli, le ultime su Denayer

La Juventus sta cercando rinforzi in difesa per ringiovanire il reparto, forse già dal mese di gennaio, mentre il Napoli di Luciano Spalletti, vista la situazione di Kostas Manolas. Denayer non è un difensore molto fisico, ma è un giocatore dotato di buona velocità ed allo stesso tempo una discreta tecnica che gli consente di impostare dal basso con tranquillità.

Juventus e Napoli potrebbero sfidarsi, già nel mercato di gennaio, sulla base probabilmente di 25 milioni di euro, valutazione di Denayer, ma i due club di Serie A vorrebbero puntare su un forte sconto vista l’imminente scadenza del contratto del giocatore del Lione.