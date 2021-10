Calciomercato Juventus, addio Rabiot: suggestione scambio in Francia

La Juventus continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni da urlo: possibile addio per il centrocampista Adrien Rabiot, lo scambio

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Tanti i colpi possibili per la dirigenza bianconera, ma attenzione anche al possibile addio del centrocampista francese Adrien Rabiot. Massimiliano Allegri l’ha spronato a fare meglio come ha svelato nelle varie conferenza durante questo primo scorcio di stagione. Il contratto del giocatore della Nazionale di Deschamps ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e così in estate sarebbe pronto anche per la cessione.

Calciomercato Juventus, addio Rabiot: scambio con Aouar

La suggestione della Juventus potrebbe arrivare dalla Francia con lo scambio con il talentuoso giocatore del Lione, Houssem Aouar, classe 1998, già in passato nel mirino dei bianconeri. In quest’inizio di stagione ha collezionato 11 presenze trovando la via del gol soltanto in un’occasione.

Anche il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Rabiot: il suo futuro alla Juventus è sempre in bilico dopo alcune stagionali non ottimali. Allegri ha rivelato di aver chiesto al centrocampista francese più gol.

Le prossime settimane saranno decisive in ottica futura: Rabiot è sempre nel mirino delle big d’Europa con la possibilità di trovare alcuni scambi suggestivi.