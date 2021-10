Calciomercato Juventus, addio Ramsey: c’è lo scambio con Raiola

Il centrocampista gallese della Juventus, Aaron Ramsey, potrebbe andare via: suggestione scambio con il big di Mino Raiola, l’idea

Settimane importanti in casa Juventus per quanto riguarda il futuro del centrocampista gallese, Aaron Ramsey, che è tornato al gol in Nazionale. La sua avventura in maglia bianconera sembra essere arrivata ai titoli di coda visto che si è lamentato anche delle sue cure a Torino. In questo scorcio di campionato lo stesso giocatore ha subito già diversi infortuni muscolari che gli hanno fatto saltare diverse partite.

Calciomercato Juventus, scambio top in Serie A

La pazza idea sarebbe quella di uno scambio suggestivo con il Milan grazie al lavoro del noto agente Mino Raiola. Alessio Romagnoli potrebbe dire addio alla compagine rossonera visto che il suo contratto è in scadenza di contratto nel giugno 2022. In questo modo la Juventus troverebbe un centrale difensivo all’altezza, mentre Pioli avrebbe un trequartista di livello da alternare a Brahim Diaz.

Per quanto riguarda la situazione contrattuale la società milanese andrebbe a spalmare l’ingaggio del centrocampista gallese visto che guadagna tanto. Una suggestione importante in vista dei prossimi mesi con la sessione invernale che si avvicina sempre più.

Romagnoli e Ramsey potrebbero fare il percorso inverno in vista dei prossimi mesi suggestivi.