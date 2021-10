Juventus, Cuadrado che flop: i tifosi lo demoliscono sui social

Cuadrado non incanta con la Colombia e la sua prestazione provoca critiche sui social: arriva l’attacco all’esterno bianconero

È arrivato un pareggio a reti inviolate nella gara di ieri tra Colombia ed Ecuador ma non sono mancate le emozioni. La gara è durata ben 108 minuti a causa di alcune discussioni in merito a possibili penalty o gol annullati, ma alla fine nessuna delle due compagini è riuscita a imporsi.

Terzo pareggio di fila per la Colombia e per Juan Cuadrado non sarà stata una serata semplice, visto che non ha sfoderato una delle sue classiche prestazioni ma è parso parecchio in difficoltà. In queste ore sui social infatti sono tante le critiche arrivate all’esterno bianconero da parte dei tifosi suoi connazionali.

Juventus, Cuadrado male con la Colombia: piovono critiche sui social

Da chi dice che Cuadrado non è un buon giocatore a chi ironizza sul fatto che il colombiano debba usare la divisa della Juventus per giocare bene. Insomma, tanti commenti negativi per Juan Cuadrado che ieri sera non è riuscito a incidere nella gara contro l’Ecuador che alla fine è terminata 0-0. C’è chi anche dice che il bianconero vuole sempre il pallone ma poi non conclude nulla e per questo diventerebbe più difficile fare gol.

Que jugador malo es @Cuadrado por el amor de dios 🤦🏻‍♂️ — juan (@juan65936115) October 14, 2021

El uniforme que necesita usar la selección para que cuadrado haga una bien😐 pic.twitter.com/qgotb9B67W — . (@Jalf02) October 14, 2021

Si dice que Cuadrado es un buen jugador >>>>> 🚩🚩🚩🚩 — Carloncho Hot Dog  (@Inkonstante1) October 14, 2021

Cuadrado es el imán del mal, todos se la quieren dar, llevan todo el partido jugando por su banda y no pasa nada — Geiner Uribe (@GeinerUribe) October 14, 2021

Questi sono alcuni dei commenti che i tifosi della Colombia hanno riservato a Juan Cuadrado dopo la prova negativa di ieri: ora il calciatore rientrerà a Torino per provare a rialzarsi con la maglia della Juventus.