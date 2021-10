Inter, che scambio col Sassuolo: triangolo con Sarri

Il mercato dei portieri si muove in ottica estiva e potrebbe riaprirsi uno scenario sull’asse Sassuolo-Inter, favorito dai piani della Lazio

Si muove anche il mercato dei portieri in Italia. Non solo l’arrivo di Antonio Mirante al Milan come soluzione last minute per sostituire Maignan. Anche altre squadre del nostro campionato si stanno muovendo in quel ruolo, soprattutto in ottica estiva. Una di queste è la Lazio di Maurizio Sarri che deve anche pensare al futuro considerando la carta d’identità di Reina e potrebbe spingere per Andrea Consigli del Sassuolo, a patto che il giocatore, in scadenza con gli emiliano a giugno 2022, arrivi nella Capitale a costo zero. Un’operazione che potrebbe muoverne altre di conseguenza. Infatti proprio il Sassuolo andrebbe sul portiere dell’Inter classe ’97 Ionut Radu.

LEGGI ANCHE>>>Inter-Insigne, annuncio bomba: Sta già da un’altra parte

LEGGI ANCHE>>>Scambio tra flop, la Juventus accontenta Allegri: sogno dall’Inter

Calciomercato Inter, Radu per arrivare a Scamacca o Raspadori

Il portiere rumeno ex Genoa non ha quasi mai trovato spazio in nerazzurro, chiuso da Samir Handanovic. L’Inter, però, sembra avere altri piani per il futuro, come dimostrano i contatti continui con l’agente di Onana, attuale portiere dell’Ajax. La società nerazzurra potrebbe, quindi, pensare di accontentare il Sassuolo aprendo alla cessione di Radu.

LEGGI ANCHE>>>Milan, Theo Hernandez positivo al Covid-19: il comunicato

In cambio Beppe Marotta punterebbe ad uno tra Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, due giovani che da diverso tempo sono nel mirino dei nerazzurri e che farebbero comodo alla squadra di Inzaghi. Entrambi hanno una valutazione di circa 30 milioni, il portiere rumeno, invece, è valutato circa 8 milioni di euro. I buoni rapporti tra le due società potrebbero far si che la trattativa possa prendere la piega giusta.