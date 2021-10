La Juventus perde un obiettivo: assalto del top club

La Juventus si allontana sempre di più dal colpo a centrocampo: il top club si fa avanti e prepara l’assalto a sorpresa

La Juventus potrebbe presto perdere il sogno Frenkie De Jong per il centrocampo. I bianconeri sono a caccia di elementi per rinforzare il reparto centrale e garantire maggiore qualità ma il calciatore olandese sembra essere sempre più lontano, vista la tanta concorrenza che arriva dalle grandi squadre d’Europa.

In particolare la squadra che sembra essere interessata al colpo dal Barcellona è il Bayern Monaco, che secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ sarebbe pronto all’assalto per affiancarlo a Joshua Kimmich. Qualora l’affare andasse in porto, chiaramente sfumerebbe il colpo per la Juventus che sarebbe costretta a puntare su altri elementi.

Calciomercato Juventus, sfuma De Jong: il Bayern Monaco prepara l’assalto

Con l’arrivo di Julian Nagelsmann sono aumentate le possibilità di vedere Frenkie De Jong nel club bavarese, in quanto il tecnico apprezza il suo tocco di palla e la velocità. Anche la Juventus lo ha seguito e lo vorrebbe in futuro ma a questo punto la trattativa diventa più che difficile in quanto il Bayern Monaco sembra intenzionato a fare sul serio.

Dopo la grandissima esperienza con l’Ajax, De Jong non è riuscito a incidere del tutto con il Barcellona anche se è ormai un titolare fisso. Le difficoltà dei ‘Blaugrana’ in ogni caso non lo stanno aiutando e per questo può esserci presto l’addio.