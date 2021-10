Lazio-Inter, Inzaghi lancia l’allarme: due assenze UFFICIALI

L’Inter sarà ospite della Lazio domani pomeriggio e Simone Inzaghi, in conferenza, ha da poco annunciato due pesanti assenze

Alla vigilia del big match che vedrà la sua Inter ospite della Lazio di Maurizio Sarri, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. I nerazzurri, reduci prima della sosta dalla vittoria sul Sassuolo, vogliono dare continuità ai risultati per tentare di avvicinare il Napoli capolista. Per quanto riguarda il match dell’Olimpico, però, arrivano brutte notizie. L’allenatore piacentino ha infatti, poco fa, annunciato ufficialmente l’assenza di due pedine che non partiranno per Roma: ecco le sue parole. “Per quanto riguarda i Sudamericani ci era capitato dopo l’ultima sosta, ma giocammo la domenica. Adesso, però, è una situazione diversa. Un pò particolare“, ha dichiarato Inzaghi.

Lazio-Inter, doppio ko: “Restano a Milano”

L’allenatore dei campioni d’Italia ha poi rivelato la doppia assenza: “Sanchez e Vidal non verranno con noi a Roma, abbiamo preferito farli tornare a Milano ma saranno utili martedì prossimo”.

Inzaghi ha infinerivelato un altro recupero per settimana prossima: “Tornerà anche Sensi che si è allenato discretamente in gruppo negli ultimi giorni, non può ancora calciare al meglio però. Ci sono ottime sensazioni, speriamo di riaverlo presto”.

L’Inter dovrà quindi fare a meno del duo cileno per la gara di domani: Sanchez e Vidal non partiranno con la squadra in direzione Roma.