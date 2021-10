Potrebbe finire presto l’avventura in Serie A per un tecnico: la società avrebbe già scelto il suo sostituto

Inizio complicato in Serie A per la Salernitana, che come prevedibile ha subito il pesante salto nella massima divisione italiana e fatica a raggiungere risultati positivi.

Ieri nel match contro lo Spezia, nonostante il vantaggio iniziale firmato Simy, la squadra di Castori non è riuscita a portare a casa punti, perdendo poi per 2-1. Così proprio Castori sente traballare la propria panchina e presto potrebbe arrivare l’esonero.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la Salernitana avrebbe messo nel mirino Stefano Colantuono per prendere le redini della squadra, con il quale sarebbe già in contatto. Dunque giorni contati per Castori con la società granata.