Juventus-Roma, UFFICIALE: ancora un ko, resta a casa!

Un’ennesima tegola in vista di Juventus-Roma: il big match dell’Allianz Stadium perde un altro dei protagonisti

Una nuova defezione, pesantissima, per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo Morata e Dybala, entrambi quasi certi ormai da giorni dell’assenza dal match contro la Roma di Mourinho, adesso è il turno di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese non rientra nell’elenco diramato dai canali ufficiali bianconeri e non prenderà parte al big match di questa sera.

Juventus-Roma, de Ligt non ce la fa: i convocati di Allegri

ùMassimiliano Allegri che potrebbe, a gara in corso, affidarsi a Kaio Jorge: il brasiliano è regolarmente tra i disponibili dell’allenatore livornese. Niente da fare per Morata e Dybala che non prenderanno parte al big match.

