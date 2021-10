Svolta in attacco, addio Juventus: offerto al top club!

La Juventus può vedere un addio a sorpresa nel prossimo calciomercato estivo: c’è la proposta al top club europeo

La Juventus si prepara a sfidare all’Allianz Stadium la Roma di Josè Mourinho. Domani sera, in quel di Torino, la squadra di Allegri dovrà superare lo scoglio rappresentato dai capitolini, nella rincorsa al vertice visto il pesante ritardo in classifica dal Napoli. In tal senso, per la ‘Vecchia Signora’, è già vivo il pensiero in ottica calciomercato per l’anno prossimo. Un attaccante, infatti, potrebbe salutare la Juventus con la proposta, a sorpresa, al top club europeo. A dire addio potrebbe quindi essere Alvaro Morata, al suo secondo anno di prestito dall’Atletico Madrid e sul quale la Juventus non è più così sicura di puntare per il futuro. Per il riscatto dello spagnolo dai ‘Colchoneros’ servirebbero altri 35 milioni: una svolta improvvisa può allontanare la punta dalla Serie A.

Juventus, ‘sorpresa’ Morata: idea tedesca

Alcuni intermediari molto vicini agli agenti dell’ex attaccante di Real e Chelsea ed in eccelenti rapporti con il Bayern Monaco, avrebbe infatti proposto al club tedesco il cartellino del centravanti.

Un’idea che può sbocciare nei prossimi mesi, in ottica 2022, allontanando definitivamente Morata dalla squadra di Massimiliano Allegri.

Situazione dunque in divenire, in attesa di rivedere Morata in campo: la Juventus può vedere lo spagnolo volare in Bundesliga.