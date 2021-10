Juventus, ex all’attacco di Chiesa: “Non è Maradona!”

Federico Chiesa al centro dell’attacco di un ex bianconero: dichiarazioni forti nei confronti dell’ex esterno della Fiorentina

Federico Chiesa è e rimane uno dei cardini della Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo l’esplosione la scorsa stagione, coincisa poi con la trionfale cavalcata ad Euro 2020, l’esterno bianconero sta facendo discutere per le sue ultime prestazioni. Tra le critiche al figlio d’arte vi è un individualismo eccessivo e, in tal senso, l’ex centrocampista di Juventus e Napoli Massimo Mauro ha parlato di Chiesa ai microfoni di ‘Tuttosport’. Sul calciatore bianconero, Mauro non ha dubbi: “Dico a chiesa di non pensare di vincere da solo le partite, c’è riuscito soltanto Maradona. Deve mettere le sue eccellenti qualità al servizio della squadra”.

Juventus, l’ex Mauro ‘consiglia’ Chiesa

L’ex giocatore ha poi ribadito il suo concetto, dando un consiglio al classe 1997 che in stagione ha collezionato 7 presenze, con 2 reti e 1 assist in 420′ sul rettangolo verde.

“È immarcabile se non corre soltanto a testa bassa e si muove anche senza palla ai piedi”, ha concluso poi Mauro che lancia un consiglio al 23enne genovese.

Chiesa, dunque, dovrà cambiare il suo modo di giocare per rispondere alle critiche di Massimo Mauro.