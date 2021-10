Calciomercato Juventus e Inter, c’è la svolta: affondo per il bomber

Le big di Serie A, come Juventus e Inter, monitorano un giovane bomber per potenziare il reparto: c’è la svolta, assalto al gioiello

Ci siamo quasi. Dopo la seconda lunga sosta delle Nazionali, la Serie A sta per ripartire. E lo farà nel migliore dei modi, con due big match assolutamente da non perdere. Domani mister Simone Inzaghi affronterà la sua ex Lazio allo Stadio Olimpico, lì dove ha vissuto cinque anni importantissimi da allenatore e passato larga parte della sua carriera da calciatore. Domenica sera, invece, tocca ad Allegri e Mourinho, in un Juventus-Roma che si preannuncia a dir poco spettacolare. Due tecnici che non conoscono altro verbo al di fuori di vincere e che sono pronti a darsi battaglia per più di 90 minuti.

Concentrazione alta sul campo, quindi, ma le società indirizzano i loro pensieri anche al calciomercato nel frattempo. In particolare, continua a fare gola alle big di Serie A il profilo di Gianluca Scamacca. L’attaccante in forza al Sassuolo piace alla ‘Vecchia Signora’, che è indecisa riguardo al riscatto di Morata e non è convinta dalle prestazioni di Kean. L’Inter, invece, potrebbe rituffarsi alla ricerca di un vice Dzeko e il bomber romano ha caratteristiche simili in tal senso. Occhio, poi, anche a Milan e Lazio, ma per il gioiello ex Roma è sorto un nuovo pericolo.

Calciomercato, assalto a Scamacca: ansia Juventus, Inter e Milan

L’Ajax, infatti, vorrebbe provare a soffiare il talento alle dirette concorrenti italiane. A sfavore del club olandese, però, ci sarebbe la volontà del 22enne di restare nel nostro campionato.

Il contratto di Scamacca è in scadenza giugno 2025 e la valutazione si attesta sui 20-25 milioni di euro. Per il momento le probabilità di un trasferimento in Olanda (e all’estero in generale) restano basse, vedremo se le grandi compagini della Serie A ne approfitteranno.