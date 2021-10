Calciomercato, Juventus e Inter doppio ko: offerta da 80 milioni

La nuova proprietà del Newcastle è prontissima a fare le cose in grande e guarda anche alla Serie A. Nel mirino un big che piace a Inter e Juventus: ipotesi di maxi offerta

Pioggia di milioni in casa Newcastle con il cambio di proprietà che ha scatenato letteralmente l’entusiasmo tra i tifosi bianconeri che sognano in grande, e sperano di vedere presto la propria squadra nell’elite del calcio europeo. Molto passerà anche dalle prossime finestre di calciomercato, nelle quali i fan dei ‘Magpies’ sperano di poter accogliere nuovi calciatori di altissimo livello. Tanti i sogni della compagine inglese, al momento per la verità in lotta nelle posizioni meno nobili della classifica. Per il futuro però la nuova proprietà del Newcastle ha tutte le intenzioni di presentarsi in grande stile. Il miglior biglietto da visita arriverebbe dal mercato, e tra i reparti su cui metter mano c’è sicuramente il centrocampo. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato, Juventus e Inter al tappeto: Newcastle maxi offerta per Milinkovic-Savic

Per potenziare la mediana il Newcastle potrebbe posare gli occhi in Serie A. Mirino su Milinkovic-Savic della Lazio per cui Lotito ha sempre sparato piuttosto alto, scoraggiando nel tempo qualunque tipo di pretendente. Questa volta però la musica potrebbe cambiare grazie proprio ai soldi freschi della società britannica, che avrebbe tutte le carte in regola per far gola all’esigente presidente dei biancocelesti con una cifra importante.

Nello specifico il Newcastle potrebbe anche spingersi fino ad un’offerta da 70/80 milioni di euro per strappare Milinkovic-Savic non solo alla Lazio, ma anche alla concorrenza di Inter e Juventus, sempre interessate al centrocampista. Il serbo piace molto, sia ad Inzaghi che lo ha avuto a Roma, che ad Allegri che dal canto suo spera proprio in un calciatore con quelle caratteristiche. Una proposta del genere del Newcastle potrebbe però far saltare il banco con Lotito: il club è ambizioso e i soldi non mancano.