La Juventus batte tutti per Vlahovic: spunta l’indizio

La Juventus vuole il colpo per l’attacco e nel mirino c’è Vlahovic: spunta l’indizio sul suo passaggio in bianconero

Può esserci la Juventus nel futuro del giovane Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina non rinnoverà con i viola, come preannunciato già nelle scorse settimane, e per questo il club proverà a cederlo in maniera anticipata rispetto alla scadenza fissata nel 2023 per non far cadere totalmente il prezzo con il passare dei mesi.

Ci sono tante squadre interessate ma la società bianconera sembra essere la favorita in questo momento. Secondo le quote di ‘Sisal Matchpoint’ ad esempio, il passaggio di Vlahovic alla Juventus entro la prossima stagione è quotato a 3.00, meno di qualsiasi altra squadra e in calo rispetto agli altri giorni.

Calciomercato Juventus, i bookmakers vedono favoriti i bianconeri per il colpo Vlahovic

Non è da escludere nessuna ipotesi dunque per il futuro di Dusan Vlahovic, che intanto resta concentrato sul presente in quanto la sua Fiorentina sta andando bene e occupa la quinta posizione in classifica. C’è anche la possibilità che il serbo resti ai viola fino alla scadenza del contratto e i bookmakers mettono una quota 4.00.

Leggermente dietro invece c’è un possibile passaggio all’estero per Vlahovic, che è seguito anche da Tottenham, Manchester City e Atletico Madrid. Il trasferimento in una di queste tre squadre ha la stessa quota: tutte sono a 5.00.