Milan, ora è UFFICIALE: c’è la firma sul rinnovo fino al 2026

Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il rinnovo di un giocatore: c’è la firma fino al 2026 che chiude le voci di calciomercato

Il Milan è partito con la giusta spinta in questa stagione. Il campionato vede i rossoneri ancora imbattuti dopo sette giornate e secondi in classifica. Un po’ di sfortuna è stata invece raccolta in Champions League, dove sono arrivate due sconfitte consecutive, pur non demeritando nel gioco. Mister Pioli tiene alta la concentrazione dei suoi in vista della ripresa dopo la sosta delle Nazionali.

Lavoro di campo, ma anche societario. Il club, attraverso un comunicato ufficiale, ha infatti reso noto il rinnovo di Alexis Saelemaekers. Il giocatore, si legge, “ha firmato un nuovo accordo sino al 2026“. Classe 1999, il centrocampista belga è stato al centro di numerose voci di mercato. Il suo futuro, però, sembra essere rossonero: 64 presenze e 4 gol per lui nella sua esperienza a Milano.

Saelemaekers è fisso nelle rotazioni di Pioli e sarà una pedina fondamentale contro il Verona, in una giornata in cui i rossoneri dovranno fare a meno di Diaz e Messias. Per il belga già sette presenze e due assist in Serie A in questa stagione.