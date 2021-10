Milan, UFFICIALE un altro forfait: è positivo al Coronavirus

Altra brutta notizia per Stefano Pioli in vista di Milan-Verona: è ufficiale che un titolare salterà la sfida perché positivo al Coronavirus

La Serie A torna in campo nel weekend dopo la sosta per le nazionali. Una tre giorni di emozioni e spettacolo che vede anche la sfida tra Milan e Verona, in programma a San Siro sabato 16 ottobre alle 20:45. I rossoneri, secondi in classifica ed ancora imbattuti (sei vittorie, un pareggio) affrontano una squadra in serie positiva da quattro turni. Un match delicato, complicato dalle tante assenze.

Mister Pioli dovrà infatti fare a meno di Maignan, operato, e di Theo Hernandez, positivo al Coronavirus. Ma l’emergenza non finisce qui. Come si legge in una nota ufficiale del Milan, anche “Brahim Dìaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio“. Lo spagnolo, però, non potrà giocoforza onorare il match contro il Verona.

Milan, ufficiale: Diaz positivo al Coronavirus

Tutto il gruppo squadra – prosegue la nota – “è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate“. Un forfait pesante per Pioli, che perde uno dei giocatori più in forma ed autore già di tre gol ed un assist in Serie A.

Anche Messias out, è possibile quindi ipotizzare un impiego di Krunic dal primo minuto, a meno di un cambio di posizione di Leao o Rebic. Il Milan, comunque, vuole portare a casa il bottino pieno.