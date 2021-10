Il Milan, nella serata di sabato contro il Verona, farà molta attenzione alla prestazione di Antonin Barak, centrocampista centrale e potenziale obiettivo di calciomercato

Il Milan è pronto a continuare il suo periodo di grande forma al rientro dalla sosta per le nazionali. I rossoneri, che saranno impegnati domani sera in casa a San Siro contro il Verona di Igor Tudor. La squadra allenata da Stefano Pioli ha chiuso prima della pausa con la super vittoria in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini e con un nuovo ottimismo, e qualche recupero importante, proverà a scardinare la porta difesa da Manuel Montipò. A centrocampo dovrebbe avere quasi sicuramente un posto Franck Kessie, nonostante le voci di calciomercato legate al suo possibile addio forse già nella finestra dei trasferimenti invernale.

Intanto, il Milan cerca dei rinforzi per la prossima apertura delle trattative ed uno potrebbe arrivare proprio dai rivali di domani sera. Stiamo parlando di Antonin Barak, centrocampista centrale della squadra allenata da Igor Tudor nonché, per rendimento, uno dei migliori nel suo ruolo finora nel campionato italiano di Serie A.

Calciomercato Milan, obiettivo Barak: i dettagli

Antonin Barak, classe 1994, ha una valutazione di circa 10-15 milioni di euro ed è in grado di ricoprire, al meglio, quasi tutti i ruoli del centrocampo, dalla mezz’ala al trequartista. Il giocatore originario della Repubblica Ceca sta avendo finora un rendimento costante con la maglia del Verona ed ora è chiamato alla grande prova contro il Milan.

In questa stagione finora, Barak ha collezionato sette presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno due reti, di cui una alla Roma, e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra.