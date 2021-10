Zaniolo tra rinnovo e addio: ‘scippo’ Juventus ad una condizione

Dubbi sul futuro di Zaniolo in casa Roma. Il talento è in bilico tra rinnovo e addio: la Juventus potrebbe tentare lo ‘scippo’

Nicolò Zaniolo è senza dubbio uno dei talenti più promettenti dell’intera Serie A. Il classe 1999 dopo due infortuni molto gravi sembra essere tornato bene in campo ed è pronto a fare le fortune della Roma di José Mourinho, che punta forte su di lui.

A preoccupare i tifosi giallorossi però potrebbe la situazione contrattuale del numero 22, nonostante l’accordo con la Roma sarà valido fino al 2024. Infatti Zaniolo sembrerebbe spingere per il rinnovo con i giallorossi, con tanto di adeguamento economico. Ma la risposta della Roma potrebbe mettere in dubbio il suo futuro, con la Juventus in sottofondo.

Zaniolo vuole il rinnovo, la Roma frena: assalto Juventus, ma ad una condizione

L’attaccamento di Nicolò Zaniolo alla maglia della Roma si è vista sia in campo che fuori, durante il periodo di recupero dai due infortuni pesanti subiti. Il numero 22 giallorosso dunque sembrerebbe spingerebbe per il rinnovo di contratto con un adeguamento economico, ma la Roma per ora sembrerebbe non avere alcuna fretta.

Così ad approfittarne potrebbe essere la Juventus, che da tempo segue con interesse Zaniolo. I bianconeri però prima di puntare su Zaniolo vorrebbero essere sicuri della tenuta fisica del numero 22, che ha avuto diversi infortuni fino ad ora.