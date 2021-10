La decisione di Pogba scuote il calciomercato: cambia tutto per la Juve

Pogba è al centro degli scenari di calciomercato. Il futuro del centrocampista francese per forza di cose interessa in primo luogo la Juventus: ecco i possibili risvolti

Pogba e la Juventus, la Juventus e Pogba. Un binomio che si è sciolto ormai diverse stagioni fa con la cessione del centrocampista al Manchester United, ma che i tifosi continuano a sperare si possa ricomporre, migliorando nettamente qualità e quantità tra i bianconeri. Non si tratta, però, di uno scenario facile da gestire e di una trattativa semplice da portare a termine. Il contratto del francese scade, infatti, a giugno del 2022, ma, anche se non dovesse rinnovare con il Manchester United, chiederebbe uno stipendio altissimo ai bianconeri, come a qualsiasi pretendente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, c’è la svolta: affondo per il bomber

E ovviamente non ci sono solo i bianconeri nella corsa al calciatore che fa gola ad alcuni dei massimi club internazionali. Il Real Madrid da tempo è in prima fila per arrivare al calciatore, ma intanto bisognerà capire quali saranno le scelte di Pogba e quali gli ultimi scenari in ottica permanenza al Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus e Inter doppio ko: offerta da 80 milioni

Calciomercato Juventus, Pogba ha deciso: mossa chiara per il suo futuro

La nebbia continua a essere ben presente attorno al futuro di Pogba, ma allo stesso tempo alcuni possibili scenari man mano diventano sempre più nitidi. Come riporta ‘Marca’, il francese ha le idee chiare circa il suo futuro in caso di addio allo United: il centrocampista direbbe di sì all’offerta del Real Madrid. Una scelta chiara che, sottolineano dalla Spagna, delinea una corsa a due per il futuro del calciatore tra i Blancos e i Red Devils, con la Juventus che resterebbe tagliata fuori.