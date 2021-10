Attacco totale ad Allegri: “Pessima figura, è inaffidabile”

Arriva il duro attacco nei confronti dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: ecco le dichiarazioni

Il big match dell’Allianz Stadium di scena domani sera contro la Roma di Josè Mourinho è solo il primo dei durissimi impegni che attenderanno nel prossimo mese la squadra bianconera. Dallo Zenit in Champions passando per il Derby d’Italia contro l’Inter, fino al Sassuolo: un periodo decisamente complicato per Massimiliano Allegri. Dal campo agli ‘affari’ extracalcistici dell’allenatore toscano il passo è breve ed in tal senso, negli ultimi giorni è ‘scoppiata’ una nuova bomba mediatica che riguarda proprio Allegri. La rottura inaspettata con la compagna Ambra Angiolini ha visto non poche reazioni avverse nei confronti dell’allenatore della Juventus: in tal senso, arriva un nuovo pesante attacco all’ex Milan dopo l’addio ufficiale ad Ambra.

Juventus, Allegri demolito: le dichiarazioni

“Comunque, per essere chiari, nella vicenda Allegri-Ambra nessuno pensa che lei sia una sfigata”. Inizia così il tweet del direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani che analizza la tanto chiacchierata rottura tra il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri e la nota attrice.

Il giornalista prosegue nella sua analisi senza risparmiare una pesante critica nei confronti del livornese: “Piuttosto, che lui sia discretamente inaffidabile. A livello di immagine, per il tecnico è stata una pessima figura, altro che balle. E lei ne è uscita benissimo. Chapeau”.

Un cinguettìo che farà dunque discutere quello di Ravezzani che non lascia scampo ad Allegri nell’ultimo discussoamore che negli ultimi mesi ha visto protagonista l’allenatore della Juventus ed Ambra Angiolini.